Швеция почти в НАТО: почему это очень плохо для России, что выиграл Эрдоган

Фото: nato.int

Йенс Столтенберг и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон

Турецкий парламент дал согласие на вступление Швеции в НАТО. Теперь последнее слово за Венгрией — единственной страной, которая все еще не ратифицировала заявку Стокгольма, поданную после начала конфликта на Украине. Политологи отмечают, что после разрешения Анкары Будапешт вряд ли станет препятствовать членству этой страны в блоке. Почему Турция одобрила вступление Швеции в Альянс, при чем тут американские истребители F-16 и какую опасность складывающаяся ситуация представляет для России — в материале NEWS.ru.

Как проголосовал парламент Турции

Поздно вечером 23 января турецкий парламент одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО, сообщает TRT Haber. Дебаты по этому вопросу длились 4 часа, но в итоге за проголосовали 287 депутатов, против — 55, четверо воздержались.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще в октябре подписал документ, оставив последнее слово за Великим национальным собранием. В результате после полутора лет торгов Анкара дала «зеленый свет» на членство Швеции в Североатлантическом альянсе. Теперь соответствующий указ должен подписать турецкий лидер.

Почему Турция согласилась на вступление Швеции в НАТО

Турция блокирует вступление Швеции в НАТО с мая 2022 года. В конце июня 2022 года Анкара, Стокгольм и Хельсинки подписали Мадридский меморандум — дорожную карту процесса принятия в НАТО стран Северной Европы. Однако Турция была недовольна тем, как Швеция выполняет это соглашение. Анкара, воспользовавшись моментом, требовала от Стокгольма не только признания запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК, признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) террористической организацией, но и выдачи ее членов.

Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press Турецкие законодатели присутствуют на голосовании по заявке Швеции

Шведские власти долгое время не выполняли требования турецких властей и только в ноябре 2023 года внесли изменения в конституцию «для более жесткого противодействия терроризму». К концу года Стокгольм начал выдавать Анкаре курдских активистов.

Как связаны вступление Швеции в НАТО и истребители F-16

Турция также увязывает одобрение заявки Швеции с принятием Конгрессом США решения о продаже Анкаре истребителей F-16. Турецкие власти давно ведут переговоры с Вашингтоном о возобновлении оборонной сделки. Ключевые конгрессмены заявили, что она будет одобрена только в том случае, если Анкара снимет свои возражения по приему Швеции в НАТО.

В январе 2023 года администрация Джо Байдена неофициально уведомила конгресс о готовности к этой сделке. В конце декабря Анкара и Вашингтон завершили технические переговоры по ней. 17 января представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что президент Байден по-прежнему выступает за продажу Турции F-16 и модернизацию имеющихся истребителей.

Как поведет себя Венгрия

Теперь единственной страной, препятствующей вступлению Швеции в НАТО, остается Венгрия. 15 января телеканал ATV со ссылкой на заместителя премьер-министра Венгрии Жолта Семена сообщил, что в программу правительства на весеннюю парламентскую сессию 2024 года ратификация соглашения о вступлении Швеции в НАТО не включена.

Однако, как отметили журналисты, это не значит, что вопрос не будет рассмотрен: как правило, действия с международными договорами в план не включаются. Позже глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что Швеция не предпринимает необходимых шагов для вступления в НАТО и ведет себя безучастно в этом вопросе.

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Теперь единственной страной, препятствующей вступлению Швеции в НАТО, остается Венгрия

Виктор Орбан сообщил, что уже направил шведскому коллеге Ульфу Кристерссону приглашение в Будапешт на переговоры по этому вопросу. Ранее венгерские власти заверяли, что не будут последними, кто одобрит заявку шведов на вступление в Североатлантический альянс.

Венгрия одобрит вступление Швеции в НАТО после улаживания финансовых вопросов с ЕС, считает политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.

«Будапешт не получил от Евросоюза значительный объем субсидий, которые придержал Брюссель, пытаясь выкрутить руки Орбану, чтобы он пошел навстречу в другом вопросе — о выделении помощи Украине. <...> Принципиальных возражений у Венгрии нет, решение будет в пользу приема Швеции, это уже очевидно. Идут закулисные маневры по поводу денег», — предположил Станкевич

Как в России и Турции оценили решение Анкары

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Турция «упустила возможность выступить в интересах всего человечества», ратифицировав протокол о вступлении Швеции в НАТО. По его мнению, это вызывает сожаление.

«Остается сожалеть о предстоящем (увы!) окончательном решении Турции по членству Швеции в НАТО. Исторический шанс для Турции выступить в интересах всего человечества, а не только отдельно взятого блока, будет тоже упущен», — посетовал Косачев в своем Telegram-канале.

Доктор исторических наук Стамбульского университета, представитель партии «Ватан» («Родина») Мехмет Перинчек в беседе с NEWS.ru выразил сожаление по поводу согласия Анкары на вступление Швеции в НАТО.

«Хорошо известна позиция НАТО по отношению к курдам, по палестинскому вопросу, в котором они поддерживали геноцид. Расширение Альянса не только играет против России, но угрожает всем евразийским странам, в том числе и Турции, которая окружена странами блока со всех сторон», — заявил Перинчек.

По его словам, «для поддержания настоящей сбалансированной политики нужно было создать стратегическое партнерство с евразийскими странами, которые тоже страдают от агрессии США и НАТО». Эксперт считает, что для преодоления кризиса в турецкой экономике стране необходимо поддерживать стратегические отношения в том числе с Россией, Китаем и Ираном.

«Сама НАТО — угроза для всего мира. А ее расширение еще хуже, чем просто угроза. Все проблемы исходят от агрессии Альянса на Тайване, Украине, в Сирии, Ираке и так далее», — сказал Перинчек.

По словам председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова, подобное развитие событий было очевидно, так как Турция никогда не ставила вопрос о том, что навеки блокирует вступление Швеции в НАТО.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Политологи заявили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган взял многоцелевую паузу в вопросе вступления Швеции в НАТО

«Эрдоган взял паузу для того, чтобы, с одной стороны, показать вес Турции в составе Альянса, с другой — получить некоторые гарантии от шведского правительства относительно деятельности РПК. Но больше всего Анкара пыталась надавить на США, чтобы добиться поставок F-16», — высказал предположение Пушков в беседе с NEWS.ru.

По его словам, НАТО консолидирует всю Европу. Он обратил внимание, что в блок не входят только Австрия и Швейцария, которые географически и так расположены внутри Альянса.

«Членство Швеции подтверждает американскую позицию, что весь Запад должен быть единым, а нейтральность — пережитки прошлого. Балтийский регион теперь полностью контролируется странами НАТО. Это удар по нейтральности в современной геополитике. Это дальнейшее продвижение к востоку от России», — сказал Пушков.

Говоря об ответных мерах, он отметил, что Россия будет укреплять свои северные границы. По словам сенатора, российские власти не считают, что оттуда может исходить угроза, однако не стоит забывать, что эти страны отныне принадлежат к враждебному нам блоку.

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