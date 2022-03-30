Швеция не исключила возможного членства в НАТО

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон не исключила, что страна может вступить в военно-политический блок НАТО, передаёт телеканал SVT. Премьер обосновала своё заявление проведением спецоперации России на Украине, что может стать причиной смены политики безопасности страны.

Можно констатировать, что свобода от союзов сослужила Швеции хорошую службу, уберегла нас от конфликтов, но когда карта политики безопасности будет перекраиваться, нам необходимо провести новый анализ и принимать решения на его основе, — подчеркнула премьер.

При этом Андерссон заверила, что решение Швеции о предположительном вступлении в НАТО должно быть тщательно взвешено и проанализировано.

Это важные вопросы безопасности Швеции, и я думаю, что важно тщательно их проанализировать, прежде чем принимать решение, — пояснила Андерссон.

Ранее министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что страна не будет подавать заявку на вступление в НАТО. По её словам, это прописано во внешнеполитической декларации 2022 года. Линде подчеркнула, что шведская политика безопасности останется неизменной.