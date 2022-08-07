Швеция направит инструкторов для обучения украинских военных

Фото: forsvarsmakten.se

Правительство Швеции направит в Британию до 120 инструкторов для проведения базовой военной подготовки украинцев, которые затем смогут служить в ВСУ. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте правительства Швеции. В военной подготовке примут участие 10 тысяч граждан Украины, обучение разделят на несколько курсов.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что Украину важно поддерживать в борьбе за ее суверенитет.

Важно, что Швеция участвует в этих усилиях и шведские инструкторы будут способствовать укреплению обороноспособности Украины, — сказал он.

В правительстве Швеции отметили, что одновременно находиться в Великобритании будут максимум 60 инструкторов, поэтому это не скажется на деятельности Вооруженных сил страны.

Ранее генерал армии США Джозеф Хилберт заявил, что американские военные обучили более 23 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины с 2015 года. В ходе брифинга Пентагона Хилберт подчеркнул, что всего в течение данной миссии военным США удалось обучить украинских солдат из 17 батальонов.