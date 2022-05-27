Швеция и Финляндия обсудили с Турцией вопрос о вступлении в НАТО

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Глава финского МИД Пекка Хаависто заявил о том, что Финляндия и Швеция провели хорошие переговоры с Турцией на тему присоединения к НАТО. По словам дипломата, стороны договорились о продолжении переговоров. Страны рассчитывают достичь необходимого результата до конца июня. Об этом пишет РИА Новости.

Что касается Турции, делегации из Швеции и Финляндии там побывали в среду, провели хорошие продолжительные переговоры, договорились их продолжить, — рассказал Хаависто после встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Вашингтоне.

Финский дипломат также заявил, что он рассчитывает на политику открытых дверей НАТО, которую поддерживает Турция.

Очень важно, чтобы какие-то результаты были достигнуты до Мадридского саммита в конце июня, который является важным моментом для НАТО, а также для нас как стран-кандидатов, — подчеркнул Хаависто.

Финляндия и Швеция сообщили о желании присоединиться к военно-политическому блоку НАТО после начала спецоперации России на Украине. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал это плохой идеей, отметив, что эти страны показывают «гостеприимное отношение к террористам», имея в виду Рабочую партию Курдистана (РПК) и «Силы народной самообороны» (СНС).

По словам зампредседателя правящей в стране Партии справедливости и развития Нумана Куртулмуша, Анкара «заплатила большую цену» в борьбе с терроризмом, так как в результате столкновений с курдами погибли почти 40 тысяч граждан Турции. Пресс-секретарь Эрдогана Эфкан Ала заявил, что Турция сможет проголосовать за вступление Скандинавских стран в НАТО только после должного внимания к этой проблеме.