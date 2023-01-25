«Швеции в НАТО быть»: политолог о неспособности Эрдогана повлиять на Альянс Политолог Калачев: Турция неспособна повлиять на вступление Швеции в НАТО

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Турция не сможет помешать вступлению Швеции в НАТО после недавнего скандала с сожжением Корана, заявил NEWS.ru политолог Константин Калачев. По его словам, Стокгольм не несет ответственность за действия любого крайне правого политика, а сами они могли быть инициированы спецслужбами.

Остается, конечно, вопрос, почему власти Швеции подобные выпады и провокации не пресекли. Но все-таки преследование мусульман и запрет Корана не является государственной политикой Швеции. А провокация политика, который сжег Коран, очевидно преследовала цель <...> недопущения вступления Швеции в НАТО и не исключено, что сделано это было не без участия сторонних спецслужб, — заявил Калачев.

Он также отметил, что Эрдогану необходимо показать себя сильным лидером, защитником Турции и всех мусульман в целом, что особенно важно на фоне экономических проблем страны. По словам политолога, ситуацию не исправляют даже преференции, полученные Эрдоганом в последнее время, а ругаться с западом у него нет ни сил, ни возможностей.

Так что вступлению Швеции в НАТО быть, — заключил эксперт.

Ранее Анкара выдвинула Стокгольму и Хельсинки ключевые условия для вступления в НАТО, к которым отнесла прекращение поддержки Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в Турции признана террористической, а также выдать активистов, считающимися турецкими властями причастными к терроризму. Руководство Турции многократно заявляло, что без выполнения этих условий разговоров о ратификации заявок на вступление в Альянс быть не может.

Положение Финляндии и Швеции по присоединению к НАТО ухудшилось из-за инцидента напротив посольства Турции в Стокгольме, когда шведский радикал Расмус Палудан 21 января провел акцию с сожжением Корана. Также был сожжен манекен Эрдогана. Палудан объяснил свой поступок тем, что хочет таким образом показать полную свободу слова и демократию. 23 января Эрдоган заявил, что Стокгольм не получит поддержки от Анкары по ратификации документа о вступлении в НАТО, объяснив свой отказ связью таких акций протеста с поддержкой РПК.