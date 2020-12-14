Схватка в высоких широтах: США уступают России в Арктике

США недостаточно инвестируют в свои проекты в Арктике, что становится фактором увеличения российского влияния. Это констатируют в американском конгрессе, оценивая последствия крупномасштабных российских учений «Океанский щит — 2020». В Вашингтоне указывают на то, что именно этот регион в перспективе станет следующей ареной ожесточённого противостояния между двумя глобальными державами — РФ и Соединёнными Штатами.

О нехватке американских инвестиций заявил сенатор Дэниел Салливан, председательствовавший на слушаниях в комитете по торговле, науке и транспорту. Законодатель предупредил: если США не будут уделять больше внимания арктическим проблемам, влияние геополитических противников будет только расти.

И если это произойдёт, мы рискуем нашей способностью защищать американские суда, ведущие торговлю, обеспечивать соблюдение норм международного права и устранять угрозы нашей национальной безопасности, — выразил уверенность сенатор.

Салливан, впрочем, заметил, что Конгресс США уже занимается продвижением арктических проектов, чтобы наверстать упущенное. К ним относится, например, порт в ​​Номе (штат Аляска), который может принимать корабли с глубокой посадкой, а также программы строительства новых ледоколов.

Поводом для слушаний стал августовский инцидент, когда командование Вооружённых сил США не смогло предупредить капитанов рыболовных судов об учениях Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России в Беринговом море. Так, американские рыбаки, которые находились у побережья Аляски в момент проведения манёвров, были вынуждены обратиться в Береговую охрану США из-за присутствия российских военных кораблей.

Как пояснил официальный представитель Береговой охраны Кип Уадлоу, он связался с объединённым командованием ВС на Аляске и получил подтверждение, что активность боевых кораблей РФ была связана с запланированными заранее российскими военно-морскими манёврами. Речь идёт о завершившихся в сентябре крупномасштабных учениях «Океанский щит — 2020», в которых участвовали 30 боевых кораблей и судов обеспечения, 20 самолётов и вертолётов, а также свыше трёх тысяч военнослужащих.

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Впоследствии именно высокопоставленные представители Береговой охраны США частично взяли на себя ответственность за то, что американские рыбаки остались в неведении. Глава ассоциации морских переработчиков Стефани Мэдсен на слушаниях в сенате объяснила обеспокоенность капитанов рыболовных судов тем, что они боятся оказаться под возможным перекрёстным огнём между Россией и США.

Гипотеза о сопернических отношениях широко распространена в Вашингтоне. Так, заместитель командующего американской Береговой охраной адмирал Чарльз Рей, выступая перед комитетом, обвинил российскую сторону в выходе «за рамки ответственного поведения» в регионе и в создании угрозы для американских судов.

Тем не менее сама Москва выступает категорически против того, чтобы считать Арктику ареной геополитического противостояния. Выступая в этом месяце на видеоконференции, которая была организована вашингтонским Брукингским институтом, посол России в США Анатолий Антонов заметил, что российская сторона выступает «против любого соперничества в высоких широтах» и что она поддерживает «принципы прагматизма в сотрудничестве в Арктике, в том числе в двусторонних отношениях».

Для решения некоторых проблем северного региона «нужна активная совместная работа», подчеркнул Антонов, и потенциал этого сотрудничества очень велик. Пока же, по его словам, Москва ждёт встречных шагов со стороны Вашингтона.