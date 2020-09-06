Шутка Захаровой о встрече Вучича и Трампа вызвала негодование в Сербии

https://static.news.ru/photo/b74ba562-eff0-11ea-b38a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич пристыдил официального представителя российского МИД Марию Захарову, прокомментировавшую визит сербской делегации в Вашингтон.

Захарова разместила в своём Facebook фотографию, на которой президент Сербии Александр Вучич сидит на стуле, отодвинутом на большое расстояние от стола, за которым его принимает президент США Дональд Трамп.

Если вас позвали в БД, а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь, как на фото № 2. Кем бы вы ни были. Просто поверьте, — написала завкафедрой Дипакадемии МИД.

В качестве фото № 2 дипломат приложила скриншот знаменитого кадра из фильма Пола Верховена «Основной инстинкт», где главная героиня в исполнении Шэрон Стоун, сидя на стуле, перекидывает ногу через ногу.

А представьте себе, этот президент не сказал ни одного плохого слова против России, даже на этом месте. А представьте себе, этот президент у российского президента по полтора часа ждал приёма и никогда не просил отдельного стула. Я вам не позволю нападать на гордую Сербию. Стыдитесь! — написал Джурич в Facebook.

Как писал NEWS.ru ранее, Сербия и непризнанная Республика Косово договорились о нормализации экономических отношений. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.