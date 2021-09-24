Шутка Байдена вызвала гнев американцев

Американский президент Джо Байден в шутку сравнил американскую прессу с индийской и вызвал шквал критики в свой адрес со стороны жителей США. Глава государства сказал, что индийские СМИ ведут себя гораздо лучше местной прессы, сообщает РИА Новости.

Заявление прозвучало на встрече с премьер-министром Индии Надерды Моди в Вашингтоне, Байден предупредил коллегу, что местные журналисты не будут задавать «вопросы по существу». Он также предложил Моди не отвечать американским корреспондентам.

Критика в адрес американских СМИ возмутила пользователей новостного портала Fox News.

Опять он ругает свою же страну, президентом которой является. Почему каждый президент-демократ считает, что он должен преклоняться перед другими странами и критиковать американцев, — отметил один из пользователей.

Многие увидели в словах президента покушение на свободу слова в Америке. Отмечалось, что эти высказывания являются попыткой «контролировать нас», другой пользователь заявил, что «пресса не видит, к чему клонит Байден, потому что его всегда клонит в противоположную сторону от места, где он только что напортачил. Также высказывалось мнение, что Байден говорит, как настоящий диктатор.

Американские журналисты также раскритиковали слова главы Белого дома в социальных сетях. Они даже подумали, что это сказал Моди.

Напомним, что в конце августа, услышав неудобный вопрос, президент США прервал беседу с репортёрами, хлопнул ладонью по трибуне и направился к выходу, однако пошёл не в ту сторону и некоторое время блуждал в конференц-зале.

Ранее Байдена журналисты заподозрили в том, что он забыл имя своего коллеги из Австралии — премьер-министра Скотта Моррисона. Дело в том, что во время совместной презентации новой оборонительной инициативы США, Великобритании и Австралии Байден ни разу не назвал Моррисона по имени, подбирая аналоги.

Байден вышел из неловкой ситуации, назвав собеседника «парнем с противоположной стороны», «приятелем» и «господином премьер-министром».