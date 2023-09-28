«Шутили о КГБ и спецслужбах»: Помпео о своих беседах с Путиным Бывший госсекретарь США Помпео рассказал о встрече и шутках с Путиным

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Майк Помпео и Владимир Путин

Бывший государственный секретарь США Майк Помпео на первом Американско-средиземноморском инвестиционном форуме вспомнил, как шутил с российским лидером Владимиром Путиным о спецслужбах и КГБ.

Вместе с тем политик указал на то, что президент РФ видит, как можно восстановить Российскую империю, и выразил уверенность, что в стране снова будет нормальная жизнь, сообщает афинское агентство новостей AMNA.

Кроме того, Помпео указал на сближение России и Китая за последние три года и укрепляющиеся связи. Вместе с тем, по его мнению, лидеры этих стран не смогут стать настоящими друзьями, поскольку между ними много трений. При этом политик считает дружбу Москвы и Пекина стратегической ошибкой Вашингтона.

Ранее министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл призвал активизировать подготовку к потенциальной войне с Китаем. До этого Вашингтон сообщал о передаче оружия Тайваню на $500 млн по ускоренной процедуре, на что в Пекине пригрозили последствиями. Откроется ли новый театр военных действий, кто победит в случае эскалации конфликта между Штатами и КНР и какую роль в этом сыграет Россия — в материале NEWS.ru.