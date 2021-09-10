Шушкевича убрали из учебника истории Белоруссии за критику Лукашенко

В новом учебнике по истории Белоруссии нет информации о первом руководителе страны Станиславе Шушкевиче. Он заявил, что знает об этом, а причиной назвал цензуру со стороны Александра Лукашенко. Слова Шушкевича передаёт радио «Говорит Москва».

Я давно в курсе дела и не удивляюсь, потому что образованность нашего лидера такая, что ему важно, чтобы все считали, что он говорит только правду. Ему служат. Нашим государством управляют силовики. Рассуждения о том, что кто-то что-то сделал, что им не нравится сейчас, это надо всё убрать. Что они и сделали, — сказал Шушкевич.

Он добавил, что абсолютно не расстроен случившимся и не претендует на то, чтобы вернуться в учебники.

Станислав Шушкевич был председателем Верховного Совета Республики Беларусь. В 1991 году он подписал Беловежские соглашения о прекращении существования СССР.

Ранее сообщалось, что Станислав Шушкевич обвинил Александра Лукашенко в том, что тот лишил Белоруссию независимости от России. Он добавил, что принципы демократии нарушаются во всех республиках бывшего CССР, кроме Украины, Молдaвии и прибалтийских стран.