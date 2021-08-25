Шушкевич обвинил Лукашенко в лишении Белоруссии независимости
Александр Чеков
Александр Чеков
18:28, 25 августа 2021
Станислав ШушкевичФото: Петр Сивков/ТАСС
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Белоруссия не обладает реальной независимостью от России из-за деятельности нынешнего президента страны. Об этом заявил «Газете.Ru» бывший председатель Верховного Совета республики Станислав Шушкевич.
Мы абсолютно не чувствуем независимости от России. Наоборот, даже если наш [президент] на словах против чего-то, в итоге он всё делает, как того хочет Россия, — цитирует его издание.
По его словам, в 1991 году после подписания Бeловежских соглашений Советский Союз «переcтал официально накладывать свои лапы» на Белоруссию, однако с 1994 года её суверенитет «губится стараниями Лукашенко». Первый белорусский лидер добавил, что принципы демократии нарушаются во всех республиках бывшего CССР, кроме Украины, Молдaвии и прибалтийских стран.
Станислав Шушкевич занимал пост председателя Верховного Совета Белоруссии в 1991–1994 годах. Он является давним оппозиционером политики Лукашенко.
Ранее он заявил, что Лукашенко демонстрирует высший уровень неинтеллигентности и профессиональной тупости, поскольку завоёвывает своё положение страхом. Шушкевич назвал царским положение сотрудников правоохранительных органов в Белоруссии. Он уточнил, что силовики получают большие зарплаты и пенсии, живут в хороших условиях. Экс-глава государства добавил, что они работают не по закону, а по указанию.