Шушкевич обвинил Лукашенко в лишении Белоруссии независимости

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Американским врачам стало известно о новом симптоме COVID-19. Отмечается, что боль в ушах может свидетельствовать о заражении «дельта»- и «альфа»-штаммами коронавируса. Как сообщает британская газета Daily Express, об этом заявил доктор Николь Фромманн.

Подобные жалобы стали всё чаще фиксироваться у заболевших коронавирусной инфекцией. Уши начинают болеть в результате воспаления, которое развивается из-за скапливания жидкости за барабанной перепонкой. При этом сначала у инфицированных возникает...