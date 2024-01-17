Штурмовики Су-25 разнесли позиции ВСУ: новости СВО на утро 17 января

Фото: МО РФ

Российские штурмовики Су-25 нанесли удар по опорным пунктам и военнослужащим Вооруженных сил Украины на Донецком направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там отметили, что при выполнении боевого задания летчики использовали неуправляемые авиационные ракеты.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 16 января, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

По информации МО, после удара экипажи Су-25 выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром базирования. Согласно данным авиационного наводчика, все намеченные цели были поражены, полет прошел в штатном режиме.

Также расчет гаубицы Д-30 российской группировки «Запад» при выполнении огневых задач на Купянском направлении ликвидировал вооруженную группу и бронемашину ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там уточнили, что боевая работа расчетов традиционно велась осколочно-фугасными снарядами.

«Во время проведения разведывательных мероприятий военнослужащие мотострелкового подразделения на одном из участков обнаружили скопление живой силы противника. <...> Благодаря корректировке артиллерийского огня с воздуха, производившейся в режиме реального времени, расчетом 122-мм гаубицы Д-30 6-й общевойсковой армии группировки войск „Запад“ было нанесено огневое поражение обнаруженной вооруженной группе и бронированной машине ВСУ», — рассказали в оборонном ведомстве.

Кроме того, средства противовоздушной обороны российской группировки войск «Юг» уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов и 13 реактивных снарядов системы HIMARS на Донецком направлении, рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Помимо этого, подразделения ВС РФ при поддержке артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ.

«Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты 25 украинских летательных беспилотных аппаратов в районах населенных пунктов Старомихайловка, Пески, Спорное, Марьинка, Липовое Донецкой Народной Республики, а также 13 реактивных снарядов РСЗО HIMARS», — рассказал Астафьев.

Он также отметил, что ударами артиллерии и тяжелых огнеметных систем было нанесено поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Курдюмовка.

Как ВСУ атаковали РФ

Силы ПВО уничтожили семь ракет и четыре украинских БПЛА над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«17 января около 02:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением ракет реактивной системы залпового огня „Ольха“ и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что, по предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, однако есть повреждения в жилом секторе.

«Повреждено остекление в жилом доме, кровля, произошло возгорание хозяйственной постройки. В одном из поселков произошло отключение электричества. Пожарный расчет и оперативные службы выехали на место. Повреждения уточняются. В светлое время суток проведем дополнительный осмотр», — рассказал губернатор.

Позже система ПВО снова сработала в небе над Белгородом и Белгородским районом. Вячеслав Гладков заявил, что в результате было сбито несколько целей. По предварительной информации, пострадавших нет. Он добавил, что в Белгородском районе в результате происшествия оказалось повреждено остекление в нескольких жилых домах. Оперативные службы выехали на место.

В Белгороде объявляли ракетную опасность. Власти призывали граждан по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Фото: МО Украины

Кому выразил благодарность Путин

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян, проживающих в приграничных регионах, за мужество и сплоченность. Глава государства заверил, что власти не оставят их без поддержки.

«Прежде хочу сказать и вам, и всем людям, которые проживают на этих приграничных территориях, <...> слова благодарности за <...> мужество и сплоченность. Мы будем делать все, чтобы их поддержать», — сказал президент.

Он также отметил героизм муниципальных служащих, которые продолжают работу под обстрелами, оказывая помощь гражданам. Путин назвал их действия проявлением лучших черт национального характера.

Также президент РФ заявил, что инициатива в зоне проведения спецоперации находится полностью в руках российских войск. Он добавил, что Украина полностью и абсолютно провалила контрнаступление.

«Одна из главных задач ударов подобного рода — отвлечь внимание собственного населения и спонсоров от полного провала так называемого контрнаступления. Полного и абсолютного. <...> Не только провалилось контрнаступление, но и инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил», — сказал Путин.

Он добавил, что если так будет продолжаться и дальше, то украинской государственности может быть нанесен «невосполнимый, очень серьезный удар». Путин добавил, что это находится в зоне ответственности Украины.

Где гремели взрывы на Украине

Серия взрывов прозвучала в Харькове на востоке Украины, заявил мэр города Игорь Терехов. Подробности случившегося он не привел. В свою очередь издание «Страна» сообщило о взрывах в Херсоне, который находится под контролем Киева. Подробности случившегося также не приводились.

Кроме того, взрывы звучали в Днепропетровской области на востоке и в Одессе на юге Украины. Подробности происшествий не уточнялись. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Также сирены звучали в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях.

На что жалуются солдаты ВСУ

Солдаты ВСУ жалуются на нарастающее давление со стороны российских войск на Купянском направлении. В репортаже журналистов отмечается, что под городом идут интенсивные бои, при этом погодные условия продолжают ухудшаться.

«Русские валят на нас со всех сторон. Они идут волнами, и каждая новая волна сильнее предыдущей», — признался украинский военный.

Также украинские солдаты жалуются на дождь, грязь и холод. Кроме того, в ВСУ недовольны тем, что их сограждане стали постепенно забывать о происходящем на передовой, а внимание Запада ослабевает еще быстрее.

Фото: МО Украины

Какие будут последствия выделения денег Киеву

Выделение €50 млрд Украине приведет к сотням тысяч жертв и улучшению переговорной позиции РФ, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции с венгерским коллегой Виктором Орбаном в Будапеште. По его словам, такая помощь точно «не продвинет ВСУ к Крыму».

Он добавил, что стратегия Европейского союза по Украине неэффективна, а конфликт не имеет военного решения. Тем временем, по словам политика, Киев не может успешно вести военные действия против российской армии.

При этом Венгрия, которая остается одной из немногих стран Европы, продолжающих сотрудничество с Россией, поддержит план оказания помощи Украине без предоставления общего кредита странами Евросоюза, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, Будапешт готов выделить свою долю из национального бюджета.

«Если мы хотим помочь Украине, в чем, по-моему, есть необходимость, это надо сделать так, чтобы не было вреда для бюджета ЕС», — сказал Орбан.

Он подчеркнул, что выделение разовой помощи в размере €50 млрд на четыре года нанесло бы серьезный вред европейской экономике. Поэтому, по мнению Орбана, необходимо создать денежный фонд для помощи Киеву вне бюджета ЕС.

Что сказал Путин об отказе Украины от переговоров

Владимир Путин утверждает, что именно Киев отказался от переговоров с РФ. По словам главы государства, если бы не «придурки» на Украине, то конфликт давно бы закончился.

«Ну не придурки, нет? И прямо говорят, и если бы мы пошли на это, уже все давно бы было закончено, полтора года назад. Это просто лишний раз подчеркивает, что они несамостоятельные люди, это понятно, для всего мира это очевидно», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что руководитель переговорной группы со стороны Украины — лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия — сам признался, что упустил момент довести до конца переговорный процесс с Москвой. Путин уверен, что в этом Киеву помешал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который уговорил их не реализовывать договоренности.

Что признал генсек НАТО

Россия активно наступает по многим направлениям на Украине, заявил в Давосе генсек НАТО Йенс Столтенберг. При этом он признал провал летней кампании ВСУ и призвал «никогда не недооценивать Россию».

«Ситуация на поле боя крайне сложная. Россия в настоящее время активно наступает на многих направлениях, и, конечно, большое наступление, которое украинцы провели прошлым летом, не дало тех результатов, на которые мы все надеялись. <...> Мы никогда не должны недооценивать Россию», — заявил Столтенберг.

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