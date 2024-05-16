Штурм Волчанска: новости 16 мая, сколько еще осталось, какие успехи у ВС РФ

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают сегодня, 16 мая 2024 года, боевые действия внутри Волчанска Харьковской области. Какая там сейчас ситуация? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Ситуация в Волчанске 16 мая: последние новости и события

«ВС РФ успешно штурмуют Волчанск. Вэсэушники сдаются в плен. В одном из зданий накрыли группу из четырех врагов. Трое сдались в плен, но попытались обмануть российских бойцов, что в помещении больше никого нет. Наши ребята, ожидая подляны, аккуратно вошли в комнату, где четвертый вэсэушник открыл огонь и был ликвидирован. У нас потерь нет», — написал SHOT.

«Военная хроника» передает, что основные силы ВСУ в Волчанске, несмотря на заявления об «отражении удара», откатились в район промзоны агрегатного завода и не имеют возможности продвигаться куда-либо за ее пределы.

«О вводе в бой серьезного числа подкреплений речь по-прежнему не идет: пока под Волчанск с юга и юго-запада перебрасываются сводные формирования, собранные из рот и батальонов на других направлениях — Купянском, Часовоярском и (частично) Запорожском. Несмотря на то что эти силы перебрасываются без тяжелой техники, их плотность постепенно увеличивается, однако отсутствие артиллерийского и авиационного прикрытия негативно сказывается на продолжительности жизни украинской пехоты и влияет на уровень взаимодействия между войсками. Активность подразделений ГУР „Кракен“, „Сонечко“ и других псевдоэлитных формирований на фоне системных проблем практически сошла на нет и замещается классическим для ВСУ способом: попыткой заткнуть прорыв силами ТрО и мобилизованными без боевого опыта», — сообщил источник.

Военный эксперт Борис Рожин рассказал, что российские штурмовики заняли центральную городскую больницу Волчанска.

«Несмотря на ожесточенное сопротивление врага, бросившего на удержание Волчанска доступные резервы, наши войска продолжают развивать наступление в центральных районах города», — написал он.

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Readovka рассказала, что сейчас бои идут в центре Волчанска, но смещаются к югу города.

«На окраинах наши уже давно закрепились и, конечно, исправили обратно на правильную злополучную вторую букву „В“ в названии Волчанска. Воспользовавшись моментом, русские бойцы записали привет всей стране возле стелы на въезде и заодно обратились к вэсэушникам, у которых два пути — либо бежать из Волчанска и рано или поздно погибнуть, либо сдаться в плен, где никто не будет над ними издеваться и истязать», — отметил источник.

По данным Telegram-канала «Иди и смотри», в Волчанске идут ожесточенные бои.

«Русские войска занимают и зачищают центр города, отмечает источник. По его словам, ВСУ сохраняют контроль за частным сектором и южной окраиной Волчанска. Также бои идут в районе поселка Липцы. ВСУ стягивают свежие резервы в Харьков, включая технику», — рассказали авторы канала.

«Архангел спецназа Z» написал, что сейчас ситуация в Волчанске без особых изменений.

«Обстановка без существенных изменений, ночью работала авиация, кидали ФАБы по выявленным скоплениям. В Волчанске идут штурмовые действия, идут тяжело. Наши войска закрепляются на окраинах Волчанска, с боями продвигаются к центру. Противник в южной части подтягивает резервы. Воздушная разведка выявляет места скопления, по которым наносится огневое поражение. На Липчанском направлении закрепились в Глубоком. В липчанских дачах идут штурмовые бои. Авиация разбирает Липцы, а враг в это время закидывает кассетами», — добавил источник.

«НгП раZVедка» передает, что армия РФ продолжает занимать северную часть Волчанска.

«Противник постепенно отступает за реку Волчью, перебрасываемые подкрепления не смогли остановить продвижение наших войск. Инженерные подразделения противника в авральном темпе устанавливают минно-взрывные заграждения в южной части города, в районе частного сектора, чтобы затруднить проход техники. Продолжается переброска резервов со стороны Старого Салтова и Рубежного. С этой целью в районе пункта Рубежное также наведена понтонно-мостовая переправа, которую ВСУ используют с целью сокращения плеча подвоза БК и резервов», — рассказал источник.

В Минобороны РФ сегодня заявили, что подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий продвинулись в глубину обороны ВСУ и нанесли поражение подразделениям националистического формирования «Кракен» и Иностранного легиона, живой силе и технике 125-й бригады теробороны, 15-го пограничного отряда в районах населенных пунктов Дергачи, Липцы и Волчанск Харьковской области, кроме того, отражены две контратаки в районах населенных пунктов Старица и Глубокое Харьковской области.

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