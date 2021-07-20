Штрафы за рождение трёх детей отменили в Китае

Власти Китая отменили штрафы и другие санкции за рождение трёх детей. Соответствующее решение было принято Госсоветом КНР.

В Китае отменяются взносы на социальное обеспечение. Власти страны пришли к выводу, что прирост численности населения в КНР заметно уменьшился. Эта тенденция может повлечь за собой снижение числа работающих граждан и повышение нагрузки на экономику.

Теперь к 2025 году правительство Китая создаст полноценную систему социальной политики по стимулированию рождаемости в стране.

Ранее демографы оценили влияние детских выплат на рождаемость в России. По их мнению, существующие детские пособия не в силах справиться с демографической ямой и поднять рождаемость в стране. Положительную динамику дало лишь введение материнского капитала на второго ребёнка, благодаря которому на свет появились 2,5 млн детей.

Профессор кафедры социологии и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников в беседе с NEWS.ru отметил, что увеличить рождаемость в России реально, если обеспечить льготами пары, официально регистрирующие отношения.