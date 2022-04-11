Шторм «Меги» затронул на Филиппинах почти 140 тысяч человек

На Филиппинах тропический шторм "Меги" затронул более 139,1 тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчёт Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий республики. Сообщается, что циклон распространился на девять регионов.

По имеющимся данным, в связи с воздействием циклона, более 38,3 тысячи семей были перемещены из своих домов, 4,5 тысячи человек эвакуировались заранее. В результате удара стихии пострадали шесть человек, уточняется информация о 20 погибших и одном прпавшем без вести.

Сообщается о 14 погибших в регионе Восточные Висайи. По три человека погибли в Центральном Висайи и Давао.

Также шторм "Меги" повредил 91 дом, нанеся ущерб на сумму 709,5 тысячи песо, или $13,5 тысячи. Пострадал 251 гектар посевов, разрушено 37 дорог и пять мостов. В 64 городах наблюдаются перебои с электроснабжением, в двух с водоснабжением.

В шести регионах власти приостановили занятия в 109 учебных заведениях и работу на 72 предприятиях. Прекращена работа 39 портов.

Тропический шторм "Меги" обрашился на восточную часть Филиппин 10 апреля. Максимальная скорость ветра составила 20,8 метра в секунду с порывами до 29,1 метра в секунду.

Ранее 3,5 млн человек было эвакуировано с побережья Индии при приближении циклона.