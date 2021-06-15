Politico: США захотели разместить флот в Тихом океане

https://static.news.ru/photo/2d8b1616-ce78-11eb-b030-96000091f725_660.jpg Фото: USNavy/flickr.com

Американские власти рассматривают возможность создания постоянной военно-морской оперативной группы в Тихоокеанском регионе. По мнению Пентагона, это необходимый шаг для противодействия растущей военной мощи Китая. Об этом, ссылаясь на источники в оборонном ведомстве, пишет издание Politico.

Как отметили собеседники журналистов, тихоокеанскую базу могут сформировать по аналогии с постоянными военно-морскими силами НАТО в Атлантическом океане, которые были созданы в 1968 году. По ходу реализации проекта военным будут выделять деньги для решения так называемой китайской проблемы.

Мы рассматриваем несколько предложений по Индо-Тихоокеанскому региону для того, чтобы лучше координировать там наши действия. Данная инициатива стала результатом работы созданной по поручению президента Джо Байдена Целевой группы Пентагона по Китаю. К настоящему моменту ни одна из идей не доработана до конца, — рассказали в ведомстве.

Ранее бывший сенатор Совета Федерации Франц Клинцевич сообщил о создании на Украине секретной военной базы НАТО под видом учений. По словам политика, на сегодня в акваторию Чёрного моря заходят одни из самых мощных кораблей Альянса, пишет «ПолитРоссия».

Сенатор уверен, что эти корабли проводят тренировки и изучают зону. Причём все эти элементы давления ни НАТО, ни Украина не скрывают.