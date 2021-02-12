Штаты обвинили РФ в использовании вакцины как дипломатического инструмента

https://static.news.ru/photo/e6af0a70-6dc1-11eb-a7fb-96000091f725_660.jpg Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

В США обеспокоены успехом России и Китая в разработке вакцин от коронавирусной инфекции. По мнению Штатов, РФ и КНР используют эти достижения в качестве дипломатического инструмента.

Мы видим, как Китай и Россия пытаются использовать вакцины ради продвижения на дипломатическом поле. Президент США Джо Байден обсуждает вопрос вакцин с лидерами многих стран, он намерен вернуть Америке лидерство на мировой арене. Мы обеспокоены этими попытками России и Китая, — заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она заявила, что будет проводить консультации по этому вопросу с национальным Советом безопасности. По её мнению, РФ и КНР навязывают другим странам свою модель поведения, что, заявила Псаки, является неприемлемым, поскольку нарушает права человека и свободы СМИ. Она пообещала, что США не станет мириться с таким подходом.

Российскую вакцину «Спутник V» одобрили уже 26 государств в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Северной Америке. Таким образом, препарат вошёл в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

В августе 2020 года Россия зарегистрировала препарат от коронавируса, получивший название «Спутник V». Он был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

В октябре второй российской вакциной от коронавируса, получившей регистрацию, стала «ЭпиВакКорона» Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

В январе 2021 года Минздрав получил от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова документы для регистрации вакцины «КовиВак». Регистрация препарата ожидается в ближайшее время.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Соединённых Штатов не исключают введения новых санкций против представителей российских властей за нарушение прав человека, заявил представитель Государственного департамента Нед Прайс.

По его словам, в Вашингтоне внимательно наблюдают за нарушениями прав человека. Он отметил, что в ближайшее время можно будет услышать больше новостей об ответах американских властей на нарушения, которые приходят из РФ и происходят на российской территории.