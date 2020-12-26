Штамм коронавируса из ЮАР впервые обнаружили в Швейцарии

https://static.news.ru/photo/b566f6c2-4863-11eb-b478-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первые случаи инфицирования южноафриканским штаммом коронавирусной инфекции были выявлены в Швейцарии. Один из заразившихся сейчас находится во Франции. Об этом заявил Федеральный офис общественного здравоохранения.

В рамках своего исследования Швейцарская высшая техническая школа Цюриха секвенировала около 500 образцов от людей с положительными результатами. Южноафриканский вариант был обнаружен в двух образцах, тогда как британский вариант не обнаружен, — говорится в сообщении.

Один из заразившихся пациентов находится в кантоне Швиц, второй уехал во Францию. Федеральный офис общественного здравоохранения поддерживает контакты с представителями этих стран и городов.

В ведомстве также рассказали, что первые случаи заражения британским штаммом коронавируса были выявлены в кантонах Цюрих и Граубюнден у двух жителей Великобритании. Ещё один случай был обнаружен в Лихтенштейне, передаёт ТАСС.

18 декабря учёные ЮАР обнаружили новую для страны мутацию коронавируса. Она преобладала во время второй волны пандемии. Разновидность получила название 501.V2. Новая мутация приводит к более частому и тяжёлому течению заболевания (без сопутствующих заболеваний) среди молодых людей. Глава Минздрава ЮАР Звели Мхизе считает, что повода для паники на данный момент нет.

Как писал NEWS.ru, директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Джон Нкенгасонга заявил, что в Нигерии циркулирует особая форма вируса — мутанта коронавируса. У учёных пока мало информации об его особенностях, но специалист допустил, что нигерийский вирус может иметь нечто общее со штаммом вируса 501.V2, обнаруженным в ЮАР.