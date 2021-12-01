Штамм COVID-19 «омикрон» обнаружили в Нигерии ещё в октябре

В Нигерии обнаружили штамм коронавируса «омикрон» в образце, взятом у пациента ещё в октябре, сообщает нигерийская газета Premium Times. Впервые бактерия была выявлена в ноябре на юге Африки. Эксперты полагают, что «омикрон» возник в результате затяжной инфекции у пациентов с ослабленным иммунитетом, он распространяется в шесть раз быстрее «дельты», однако медики считают его предвестником конца пандемии.

Ретроспективное секвенирование ранее подтверждённых случаев среди путешественников, прибывших в Нигерию, также выявило вариант «омикрона» в образцах, собранных в октябре 2021 года, — сказал глава центра контроля над заболеваниями Нигерии Ифедайо Адетифа.

«Омикрон» был обнаружен у нескольких граждан, прибывших в Нигерию из ЮАР на прошлой неделе. Таким образом, Нигерия пополнила список стран, в которых штамм SARS-CoV-2 уже проявился. «Омикрон» был выявлен в Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Израиле, Италии, Австралии, Канаде и Гонконге.

Ранее сообщалось, какие вакцины наиболее эффективны против нового штамма «омикрон». По мнению биолога Анчи Барановой, это аденовирусные вакцины, в частности «Спутник V».