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Германский президент Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с официальным визитом в Тбилиси.

Официальные встречи с президентом ФРГ запланированы на понедельник, сообщили в администрации президента Грузии, передаёт « Интерфакс ».

Штайнмайера проведёт переговоры с грузинским главой Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария и председателем парламента Арчилом Талаквадзе.

У него также запланированы встречи с представителями грузинского бизнеса. Штайнмайер также посетит край Кахети, где осмотрит несколько винодельческих заводов. Кроме того, президент ФРГ встретится с католикосом-патриархом Грузии Илией Вторым.

В Тбилиси Штайнмайер прилетел со своей женой Эльке Бюденбендер.

По словам посла ФРГ в Грузии Хуберта Книрша, президент Германии в ходе визита в Грузию подтвердит поддержку суверенитета и территориальной целостности республики и её интеграцию в Евросоюз.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, когда стоит ожидать возобновления авиаперелётов между РФ и Грузией.