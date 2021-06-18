Штайнмайер назвал войну Гитлера против СССР кровавым варварством

https://static.news.ru/photo/9e31c6a8-d01c-11eb-b8c2-96000091f725_660.jpg Фото: Георгий Зельма/РИА Новости

Война гитлеровской Германии против Советского Союза была кровавым варварством. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на открытии выставки «Масштабы одного преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне» к 80-й годовщине 22 июня в Карлсхорсте. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Штайнмайера, сохранение памяти о войне нацистской Германии против СССР является обязанностью немцев. В коллективной памяти немцев недостаточно глубоко укоренена память о советских жертвах войны.

Те, кто был ответственен за неё, кто в своём националистическом безумии даже ссылался на немецкую культуру и цивилизацию, на Гёте и Шиллера, Баха и Бетховена, они осквернили всю цивилизацию, все принципы гуманности и закона. Война Германии против Советского Союза была кровавым варварством, — подчеркнул Штайнмайер.

Штайнмайер стал первым президентом Германии, который посетил германо-российский музей Берлин-Карлсхорст. В открытии выставки также принимают участие послы стран, входивших в состав СССР, депутаты бундестага, представители МИД и правительства Германии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия всё чаще сталкивается с попытками оболгать и извратить историю Великой Отечественной войны. Он отметил, что чем сильнее и самостоятельнее Россия, чем последовательнее отстаивает свои национальные интересы, тем больше стремление со стороны её ослабить, дискредитировать ценности, объединяющие общество, извратить то, на чём воспитываются новые поколения граждан.