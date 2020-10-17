Штаб Трампа попросил его не перебивать Байдена на дебатах

https://static.news.ru/photo/8ed1dcde-11c7-11eb-999a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kevin Dietsch/Pool/Global Look Press

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа советует ему перестать перебивать своего оппонента, кандидата от демократов Джо Байдена во время дебатов, сообщили источники в администрации американского лидера.

Политтехнологи Трампа остались недовольны его поведением на пока единственных очных дебатах с Байденом. Они посоветовали президенту США говорить в ходе выступлений более спокойным голосом, шутить и не перебивать Байдена. Если Трамп будет говорить меньше и точнее, считают они, то он будет выглядеть адекватным человеком на фоне «старчески болтливого» Байдена, сообщает ТАСС.

По мнению политтехнологов Трампа, если он перестанет постоянно оппонировать Байдену, то тому будет не за что «уцепиться» и он начнет заговариваться, высказывать путанные и риторические суждения.

В целом окружение Трампа считает, что на прошедших дебатах президент США своим поведение буквально «спас» Байдена и вооружил демократов против себя, так как они ещё долго обсуждали произошедший «балаган», и обвиняли в неуважении именно президента.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Джо Байден назвал поведение своего оппонента, действующего главы государства Дональда Трампа на дебатах в Кливленде «позором для страны».

Первый и пока единственный раунд дебатов между Трампом и Байденом состоялся в Кливленде в ночь на 30 сентября по московскому времени. В ходе беседы Трамп, действительно, постоянно перебивал Байдена и в итоге то и дело происходила перепалка.