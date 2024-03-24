Штаб-квартиру нефтяной компании в ОАЭ окрасили в цвета российского флага Посольство: штаб-квартиру ADNOC в ОАЭ подсветили в цвета российского флага

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Штаб-квартиру нефтегазовой компании из эмирата Абу-Даби, ADNOC, подсветили в цвета российского флага в знак памяти о жертвах теракта в Подмосковье, сообщила пресс-служба посольства РФ в ОАЭ. Там отметили, что благодарны «эмиратским друзьям за солидарность и поддержку» в тяжелый для страны момент.

В столице ОАЭ здание штаб-квартиры Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) подсвечено российским триколором, — подчеркнули представители дипмиссии.

Кроме того, самое высокое здание в мире «Бурдж-Халифа» в Дубае подсветили в красный, синий и белый цвета в знак поддержки в связи с терактом в «Крокусе». На небоскребе размещена надпись — «ОАЭ солидарны с Россией».

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын обратился к президенту РФ Владимиру Путину в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Северокорейский лидер передал коллеге искренние соболезнования и признался, что произошедшее явилось для него «печальной и неожиданной новостью».

Тем временем Республика Сербская объявила 24 марта днем трауром по жертвам трагедии в Подмосковье. Глава страны Милорад Додик пояснил, что таким образом государство хочет выразить соболезнования российскому народу и почтить память убитых. Аналогичное решение приняли власти Никарагуа: президент Даниэль Ортега рассказал, что весь день в регионе будет приспущен государственный флаг.