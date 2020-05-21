Штаб-квартира НАТО подтвердила заседание 22 мая по «Открытому небу»

Штаб-квартира НАТО подтвердила заседание Совета по Договору по открытому небу. Заседание связано с решением США покинуть Договор в одностороннем порядке.
Штаб-квартира Альянса также выразила озабоченность неким «избирательным применением этого договора со стороны России»,
Действия США прокомментировал председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, заявивший, что у России есть план реагирования на выход Штатов из данного договора. РФ уже выражала недовольство исполнением договора со стороны США, список претензий был опубликован ещё в феврале.
Ранее NEWS.ru сообщал, что желание руководства Соединённых Штатов в одностороннем порядке выйти из Договора по открытому небу заставило Совет НАТО созвать экстренное совещание.
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