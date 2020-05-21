Штаб-квартира НАТО подтвердила заседание 22 мая по «Открытому небу»

https://static.news.ru/photo/edf2267e-9ba2-11ea-a34c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Staff Sgt. Kelly OConnor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Штаб-квартира НАТО подтвердила заседание Совета по Договору по открытому небу. Заседание связано с решением США покинуть Договор в одностороннем порядке.

Штаб-квартира Альянса также выразила озабоченность неким «избирательным применением этого договора со стороны России», сообщает ТАСС.

Действия США прокомментировал председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, заявивший, что у России есть план реагирования на выход Штатов из данного договора. РФ уже выражала недовольство исполнением договора со стороны США, список претензий был опубликован ещё в феврале.

Ранее NEWS.ru сообщал, что желание руководства Соединённых Штатов в одностороннем порядке выйти из Договора по открытому небу заставило Совет НАТО созвать экстренное совещание.