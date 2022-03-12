Штаб ДНР: из Мариуполя и пригородов за сутки эвакуировано 96 человек

За прошедшие сутки из Мариуполя и его пригородной зоны в Безыменное было эвакуировано 96 человек, из них 20 — дети, заявили в штабе территориальной обороны ДНР. Сейчас люди находятся в пункте оказания помощи, говорится в сообщении штаба в Telegram.

За минувшие сутки <...> из Мариуполя и населённых пунктов его пригородной зоны в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 96 человек, включая 20 детей, — сказано в сообщении.

Отмечается, что люди находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, развёрнутом силами МЧС ДНР.

В штабе добавили, что за период с 5 марта по 13 марта в пункт оказания помощи населению «Безыменное» доставлено 863 человека.

Как сообщил ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, число желающих эвакуироваться с территории Украины превышает 2,6 млн человек.

По данным Минобороны РФ, в отдельных городах Украины гуманитарная ситуация уже достигла катастрофических масштабов. В частности, по информации ведомства, такая ситуация сложилась в Мариуполе.