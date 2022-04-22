Шрёдер назвал невозможной изоляцию России в долгосрочной перспективе

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что Россию нельзя изолировать в долгосрочной перспективе. По его словам, это не удастся ни в политическом плане, ни в экономическом, сообщает New York Times.

Такую страну, как Россия, нельзя изолировать в долгосрочной перспективе ни политически, ни экономически. Немецкая промышленность нуждается в сырье, которое есть у России. Это не только нефть и газ, но и редкоземельные элементы. А это сырьё, которое нельзя просто заменить, — подчеркнул экс-канцлер.

Он добавил, что, когда закончится спецоперация России на Украине, с Москвой снова придётся искать контакты.

Так всегда и происходит, — сказал Шрёдер.

Ранее стало известно, что экономическая катастрофа ожидает ФРГ, если в Берлине согласятся на эмбарго на российские энергоносители. Вызванный этим решением экономический кризис может быть худшим со времён Второй мировой. Эмбарго способно погубить экономику Германии, поскольку после принятия такого решения ВВП страны в 2022–2023 годах грозит сократиться на 6,5%.