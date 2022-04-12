Правительство Шри-Ланки объявило дефолт по внешним обязательствам. Страна столкнулась с экономическим и политическим кризисом, передаёт ТАСС.

Шри-Ланка объявила дефолт по внешним обязательствам, — сказано в заявлении правительства.

Министерство финансов заявило о намерении заморозить выплаты по внешним долгам на определённый период. Там отметили, что планируют реструктуризировать обязательства в соответствии с поддержанной МВФ программой экономических преобразований

По данным экспертов, Шри-Ланка не смогла в 2019 году оправиться от кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Экономический упадок на острове оценивали как самый сильный за 74 года существования государства, в последствие он стал причиной и политического кризиса.