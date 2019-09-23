https://static.news.ru/photo/562885d2-dde7-11e9-a5d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Предполагаемый тайный информатор США Олег Смоленков объявлен в розыск в России. Он попал в категорию пропавших без вести россиян, заявили в МВД России.

Согласно действующему законодательству, имеющаяся в распоряжении НЦБ Интерпола МВД России информация о фигуранте может быть предана гласности только с разрешения инициатора розыска, — сообщили РИА Новости в ведомстве.

О том, кто является инициатором розыска, ничего не сообщается.

Об агенте США стало известно 9 сентября, когда CNN сообщил, что власти Штатов тайно вывезли его из России. По некоторым данным, он работал в администрации президента и якобы имел доступ к ценной информации.