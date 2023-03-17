Шотландский политик, кандидат на пост лидера правящей национальной партии Шотландии (SNP) Хамза Юсуф оскандалился после неудачной шутки перед беженками из Украины, пишет The Daily Mail. Юсуф во время встречи с избирателями в Эдинбурге подошел к группе женщин из Украины, сделал совместное фото, а затем спросил: «Итак, у меня есть один вопрос: где все мужчины?» Позже он попытался оправдаться, что никто не был обижен шуткой.
Он также добавил, что несколько украинских мужчин находились неподалеку. Заместитель лидера шотландских лейбористов Джеки Бэйли раскритиковала Юсуфа и назвала его поведение «раздражающим». По ее словам, такое поведение «неуклюже и бестактно».
Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее посмеялся над словами Бербок про поворот Москвы на «360 градусов». Он заявил, что все-таки весело, что Европой управляют такие невежественные люди. В своем Twitter-аккаунте Медведев подчеркнул, что Россия без сомнения будет придерживаться своей позиции. Пользователи соцсетей раскритиковали немецкого чиновника за абсурдное высказывание.