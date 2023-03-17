Шотландский политик оскандалился после шутки про Украину

Фото: Elliott Franks / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Шотландский политик, кандидат на пост лидера правящей национальной партии Шотландии (SNP) Хамза Юсуф оскандалился после неудачной шутки перед беженками из Украины, пишет The Daily Mail. Юсуф во время встречи с избирателями в Эдинбурге подошел к группе женщин из Украины, сделал совместное фото, а затем спросил: «Итак, у меня есть один вопрос: где все мужчины?» Позже он попытался оправдаться, что никто не был обижен шуткой.

Он также добавил, что несколько украинских мужчин находились неподалеку. Заместитель лидера шотландских лейбористов Джеки Бэйли раскритиковала Юсуфа и назвала его поведение «раздражающим». По ее словам, такое поведение «неуклюже и бестактно».

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее посмеялся над словами Бербок про поворот Москвы на «360 градусов». Он заявил, что все-таки весело, что Европой управляют такие невежественные люди. В своем Twitter-аккаунте Медведев подчеркнул, что Россия без сомнения будет придерживаться своей позиции. Пользователи соцсетей раскритиковали немецкого чиновника за абсурдное высказывание.