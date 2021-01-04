Шотландия вводит со вторника карантин из-за коронавируса

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Власти Шотландии введут с 5 января полный карантин из-за роста случаев заражения коронавирусом. Людям разрешат выходить из дома лишь по жизненно важной необходимости.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила в парламенте региона, что кабинет министров региона оценил ситуацию с коронавирусом, которая была признана экстремально серьёзной. В связи с этим обсуждались меры противодействия пандемии. В частности, решено был сочетать вакцинацию с карантином.

Я могу подтвердить, что мы решили ввести сегодня с полуночи законодательное требование [к жителям региона] оставаться дома за исключением случаев, когда выход из дома является жизненной необходимостью, — цитирует её РИА Новости.

Она добавила, что этот режим аналогичен локдауну, который вводился весной этого года. Детали карантинных мер будут представлены позже.

Весной жителям Британии во время карантина разрешалось выходить в магазин и гулять в течение одного часа в день.

Местные власти территорий, входящих в Соединённое Королевство — Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии, — вправе самостоятельно решать вопрос о мерах борьбы с коронавирусом. Решения, касающиеся Англии, принимает правительство Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что увеличение числа заболевших коронавирусом в Британии связано с новым штаммом вируса, который на 70% заразнее. Британские власти с 19 декабря ввели в Лондоне и на юго-востоке Англии максимальный уровень угрозы распространения вируса. Перестали работать магазины, не торгующие предметами первой необходимости, спортзалы и парикмахерские. Ранее были закрыты рестораны, пабы и кафе.

Ранее NEWS.ru писал, что лондонские больницы столкнулись с дефицитом коек в реанимационных отделениях из-за наплыва пациентов с коронавирусом. Эксперты предупреждают, что в ближайшее время количество заразившихся будет только увеличиваться. Власти заявляют, что в случае необходимости для их размещения будут задействованы полевые госпитали, которые были развёрнуты в стране ещё весной прошлого года.