https://static.news.ru/photo/57be311a-694e-11ea-8e1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stewart Kirby/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вопрос о проведении референдума о независимости Шотландии отложен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в правительстве страны.

Об этом решении сообщил шотландский секретарь по конституционным вопросам Майк Расселл в письме главе секретариата британского правительства Майклу Гоуву.

В связи с кризисом шотландское правительство приостановило работу по подготовке к проведению в этом году референдума о независимости, — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что Шотландия вернётся к вопросу о референдуме после того, как обстоятельства, связанные с общественным здоровьем, позволят сделать это. Расселл добавил, что это позволит сосредоточить все имеющиеся ресурсы на нынешних и будущих нуждах.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. Тогда более 55% его участников проголосовали за то, чтобы остаться под британской короной. Однако во время референдума 2016 года о членстве в Евросоюзе Шотландия оказалась единственным британским регионом, проголосовавшим за то, чтобы остаться в ЕС. Это обстоятельство дало повод для продвижения идеи нового референдума о независимости.

Как сообщал NEWS.ru, в декабре 2019 года первый министр Никола Стёрджен, возглавляющая Шотландскую национальную партию, направила официальный запрос властям Великобритании о наделении Эдинбурга полномочиями по проведению референдума о независимости.