ШОСсе к новым горизонтам: экономика России будет прирастать Шанхаем Санкции против России стали манной небесной для неё и её партнеров по Шанхайской организации сотрудничества

Фото: Li Ziheng/Xinhua/Global Look Press

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), которая 15 июня отметила 21 год с момента учреждения, переживает водораздельный этап. Он вызван тем, что одна из её самых экономически мощных стран-участниц — Россия — пребывает в новой геополитической и экономической реальности из-за блокирующих западных санкций. На проходящем в эти дни в Санкт-Петербурге XXV Международном экономическом форуме NEWS.ru узнал у специального представителя президента РФ по делам ШОС, национального координатора Российской Федерации в этой организации Бахтиера Хакимова, каким образом «статус» России, сделавший её в глазах Запада страной-изгоем, отразится на деятельности организации в целом.

— В рамках Шанхайской организации сотрудничества первые скрипки Китай и Россия просто в силу величины своих экономик. После того как Россию отрезали от мировых экономических связей и западных рынков, как это отразится на самочувствии остальных челнов ШОС, чей экономический потенциал значительно ниже?

— Я посмею не согласиться с такой постановкой вопроса. В ШОС нет первых, вторых или третьих скрипок. Это объединение равных государств, которые все активно участвуют в развитии организации и взаимодействии между собой. Полагать поэтому, что для России единственной форточкой на мировые рынки остаётся Китай или, наоборот, что запрет для участия России на мировых рынках делает её «узким горлом» для развития взаимодействия между членами ШОС, не совсем правильно.

Фото: Вадим Брайдов/ТАСС Специальный представитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов

— Это понятно, поскольку организации вроде ШОС представляют собой сетевые структуры: если один маршрут прерывается, препятствие всегда можно обойти по альтернативным маршрутам...

— Совершенно верно. Внешнеторговые связи России благодаря такой структуре намного более разнообразны и диверсифицированы, чем если бы они все замыкались только на Китай. Это и государства Центральной Азии, это и Индия, и Пакистан, с которыми Россия развивает как проекты в рамках ШОС, так и на двусторонней основе. Учтите также, что ШОС — структура многослойная: кроме ее членов в работе организации принимают участие страны в статусе партнеров по диалогу и государства-наблюдатели, с некоторыми из которых у России теснейшие двусторонние связи, например Белоруссия или Монголия. Полноценным членом ШОС вскоре станет Иран — тоже не последний по значимости экономический партнер России. Так что это всё «знакомые лица» для России, поэтому их участие в ШОС дает нам огромные возможности.

Фото: Costfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press Контейнеровоз, перевозящий грузы в Шанхай, покидает паром «Бохай Мажу» в порту Яньтай, провинция Шаньдун. Китай

— Коварство западных антироссийских санкций заключается в том, что они подразумевают наказание компаний из третьих стран за сам факт продолжения сотрудничества с Москвой. Насколько структура ШОС является «защитным механизмом» для бизнесов из составляющих её стран от таких вторичных санкций?

— Вторичные санкции и прочие препятствия, которые чинят российскому бизнесу западные страны, легко обходятся с помощью широкого спектра двусторонних форматов, потому что ШОС как раз и является пространством, на котором никакие внешние факторы не могут остановить взаимодействие внутри организации. В качестве примера расскажу, как развивается в последние месяцы сотрудничество с Узбекистаном. Возьмите выставку «Иннопром», которая прошла в апреле в Ташкенте с огромным успехом. Так что возможности есть, и еще больше их появится после нынешнего форума, в котором принимают участие представители Российской торгово-промышленной палаты, в том числе от компаний, работающих с партнерами по ШОС.

— Как бы вы оценили ту новую реальность в которой оказалась Россия, да и весь мир после 24 февраля: как проблему, которую требуется преодолеть, или как окно возможностей, открывшееся с неожиданной стороны?

— Конечно, я оцениваю новую ситуацию именно как появление новых возможностей, как открытие новых горизонтов. И участие России в ШОС даёт все возможности использовать их с максимальной отдачей.