Шольца на Украине снова обозвали «ливерной колбаской» Нардеп Дубинский обозвал Шольца «ливерной колбаской» за отказ принимать Украину в ЕС

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Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своём Telegram-канале обозвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «ливерной колбаской», так как, по мнению политика, немецкое руководство через Нидерланды не даёт Украине стать кандидатом в Евросоюз. Он сделал такой вывод, основываясь на информации о том, что Германия — крупнейший торгово-экономический партнёр Нидерландов. Нардеп при этом не объяснил отказ Дании принимать статус Украины в качестве кандидата на вступление в ЕС.

Когда Нидерланды заявляют о том, что не поддерживают предоставление Украине статуса страны — кандидата на вступление в ЕС, нужно иметь понимание, от кого передали этот привет. Вот такая вот эта ливерная колбаска, — написал Дубинский.

Он добавил, что торговля с Берлином снабжает шестую часть импорта Нидерландов.

Дания и Нидерланды выступили против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС, написало ранее агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники и дипломатические документы. По мнению датских дипломатов, Украина недостаточно выполняет условия, связанные с работой институтов, которые гарантируют демократию, верховенство закона, права человека, а также защиту меньшинств. Отмечается, что Киеву необходимо улучшить законодательную и институциональную базу.