Шольц заявил о солидарности с Францией и Польшей в ситуации с Украиной

Канцлер ФРГ Олаф Шольц перед переговорами с лидерами Франции и Польши заявил, что три страны одинаково оценивают ситуацию вокруг Украины. По его словам, нарушение её суверенитета повлечёт тяжёлые последствия для Москвы, поскольку для Европы важно, чтобы войны не случилось, сообщает РИА Новости.

Передвижение российских войск к границе Украины вызывает большую обеспокоенность. Наша оценка здесь одинакова, как и позиция: новое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины неприемлемо и повлечёт для России масштабные последствия — политические, экономические и, конечно, геостратегические, — подчеркнул Шольц.

Канцлер пояснил, что представители Веймарского треугольника собираются, чтобы содействовать деэскалации ситуации вокруг Украины.

Нам нужен диалог, нам нужно решение, — указал он.

Шольц добавил, что в последние дни все стороны активно занимаются дипломатией — Макрон 7 февраля побывал в Москве, а он сам на следующей неделе собирается в Киев и Москву.

Ранее стало известно, что против России могут быть введены жёсткие и масштабные санкции, заявил Олаф Шольц. Со стороны Запада меры окажутся согласованными и едиными, отметил он на пресс-конференции в Вашингтоне. Так немецкий политик отреагировал на вопросы о возможных санкциях в отношении «Северного потока — 2». При этом Шольц уклонился от ответа на вопрос, готов ли он пообещать, что газопровод будет остановлен.