Шольц заявил о готовности Германии выступить гарантом безопасности Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью журналу Spiegel, что Берлин готов выступить гарантом безопасности Украины в рамках будущего мирного соглашения. По его словам, Германия «несёт ответственность за мир и безопасность во всей Европе».

Необходимо мирное соглашение, которое позволит Украине защищать себя в будущем. Мы оснастим их так, чтобы их безопасность была гарантирована, — сказал Шольц.

Ранее сообщалось, что Турция отказалась стать гарантом безопасности для Украины. Глава МИД страны Мевлют Чавушоглу отметил, что Анкара не согласна с требованием Киева предоставить гарантии безопасности по образцу 5-й статьи договора НАТО. Украинская сторона должна конкретизировать свои ожидания от стран-гарантов.

О готовности выступить гарантом безопасности для Украины заявила Италия. В Риме поддерживают переговорный процесс между Москвой и Киевом и считают, что к нему следует привлечь международных посредников. Россия, в свою очередь, предложила внести в список гарантов Белоруссию. Кроме того, в МИД России заявили, что основу стран-гарантов для Украины могут составить пять постоянных членов Совбеза ООН, к которым относятся Россия, Великобритания, Китай, США и Франция.