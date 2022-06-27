Шольц заявил, что возвращение к прежним отношениям с Россией невозможно

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что возврат к прежним отношениям с Россией в свете ситуации на Украине невозможен, сообщает ТАСС. Об этом он заявил на саммите G7 в баварском замке Эльмау.

Ясно, что в отношениях с Россией не может быть возврата ко времени до ее нападения на Украину. Страны G7 едины в оценке, что речь идет о долговременном изменении, которое будет накладывать отпечаток на международные отношения, — считает глава правительства ФРГ.

По его мнению, происходящее на Украине «является перeломом в международных отношениях». Шольц обвинил Россию в нарушении существующих в мировой политике правил и норм.

17 июня Олаф Шольц заявил, что Германия должна продолжать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что это «абсолютно необходимо». Он также указал, что никто не может диктовать Украине условия мира, и пообещал поставить Киеву гаубицы и прочее вооружение.