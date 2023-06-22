Шольц заявил, что Украина сама признала невозможность вступления в НАТО

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Власти Украины сами признали, что у страны нет шансов вступить в НАТО, пока продолжается конфликт, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, которые приводит ZDF, обсуждать потенциальное украинское членство в Альянсе пока преждевременно.

Украинское руководство само заявило, что о вступлении в Альянс не может быть и речи, пока Россия находится в состоянии войны с Украиной, — сказал Шольц.

Лидер Германии выступил за всеобъемлющие гарантии безопасности для Украины со стороны НАТО, указав, что сейчас не время для присоединения страны к Альянсу. По его словам, «абсолютным приоритетом» должно стать укрепление «реальной обороноспособности» Украины, с этой целью военный блок работает с ЕС и G7 над «эффективными и долгосрочными» обязательствами в области безопасности.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказал мнение, что Украину не спешат принимать в НАТО, так как в военном блоке надеются, что Киев сможет вернуть утраченные территории под свой контроль. Медведев выразил уверенность, что Украина не нужна Альянсу в виде «огрызка», поэтому для нынешних властей в Киеве конфликт может стать перманентным.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что де-факто страна станет членом Альянса благодаря созданию Совета Украина — НАТО. Он отметил, что в статусе члена Североатлантического альянса, в который войдут все 32 страны военного блока, Киев получит право поднимать и включать вопросы в повестку дня, а также участвовать в разных подкомитетах.