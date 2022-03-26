Шольц заявил, что НАТО не стремится поменять власть в России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Североатлантический альянс не ставит свой целью смену власти в России. Данный вопрос не рассматривается даже в политике, выбранной НАТО, отметил он в беседе с телеканалом ARD.

Это не является нашей целью. Мы едины в том, что смена режима [в России] не стоит на повестке дня и не является целью политики, которую мы ведём, — подчеркнул канцлер.

Шольцу пришлось давать пояснения из-за выступления накануне в Польше президента США Джо Байдена. Американский лидер заявил, что Путин «не может оставаться у власти». В Белом доме были вынуждены позже объяснять, что 79-летний президент имел в виду не смену власти в России.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников «переосмыслить» свою долговременную стратегию. Внутри самого НАТО сегодня царят пессимизм и уныние, вызванные тем, что его страны-участницы неожиданно осознали, что их союз в реальности оказался бумажным тигром.