Шольц заверил Украину в поддержке и допустил поставки оружия

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия находится на стороне Украины и уже оказала ей помощь на €2 млрд, передаёт ТАСС. По его словам, которые прозвучали на брифинге по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, помощь продолжится. В том числе возможны и поставки оружия. Ранее ряд немецких политиков, в их числе и Шольц, исключали возможность поставки летального вооружения Украине, поддерживая оружейное эмбарго.

Я хочу ещё раз повторить, чтобы это не осталось без внимания: Германия оказывает самую большую финансовую поддержку Украине, и это с нашей стороны так и останется, — заявил Шольц.

На вопрос о возможности одобрения поставок оружия Украине канцлер заявил, что все запросы изучаются по-новому и когда проверка будет завершена, власти ФРГ смогут дать конкретный ответ.

Шольц также назвал необоснованной военную активность РФ у границ Украины и отметил, что агрессия будет иметь последствия. Он уточнил, что собирается обозначить эту позицию во время визита в Москву.

При этом он подчеркнул, что вопрос о членстве Украины в каких бы то ни было альянсах практически не стоит на повестке дня.

При этом Зеленский ранее заявил, что Киев рассчитывает на поддержку Германии в вопросе членства Украины в ЕС. По его словам, это было бы мощным сигналом поддержки геополитического выбора страны.

Ранее сообщалось, что Шольц прибыл в Киев для обсуждения вопросов безопасности. Перед началом переговоров Шольц и Зеленский поприветствовали друг друга. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Киев позитивно оценивает факт посещения канцлера ФРГ перед визитом в Москву.