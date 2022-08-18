Шольц забеспокоился из-за обстрела Запорожской АЭС

Фото: Russian Look

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил «серьёзную обеспокоенность» из-за обстрелов территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он назвал недопустимыми действия, которые подвергают опасности этот объект. По словам лидера Германии, Берлин сделает всё, чтобы предотвратить драматическую ситуацию на ЗАЭС.

Недопустимо подвергать электростанцию опасности. Это очень-очень опасное развитие событий, которое может произойти там, — рассказал Шольц.

Он при этом не уточнил, каким образом немецкое руководство планирует остановить обстрелы территории электростанции.

Британские пользователи Twitter ранее назвали президента Украины Владимира Зеленского военным преступником и осудили его слова о готовности нанести удары по Запорожской АЭС. Жители Великобритании возмутились неприкрытым признанием украинского лидера в том, что всё это время ВСУ наносили удары по критической инфраструктуре.

Многие напомнили о том, что Киев неоднократно обвинял Россию в том, что военные наносят удары по территории, которую она же и контролирует. Некоторые порекомендовали запасаться таблетками йода из-за вероятности ядерной катастрофы. Многие пользователи при этом отметили, что Зеленский, скорее всего, уедет в свой особняк в Штаты в случае такого сценария.