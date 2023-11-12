Шольц выступил за диалог с Путиным по Украине

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Необходимо продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным по конфликту на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в беседе с газетой Heilbronner Stimme. При этом, по его словам, для переговоров с Киевом Кремлю нужно выполнить ключевое условие.

Нужен решающий шаг со стороны России — он означает вывод войск. Это то, к чему он [Путин], очевидно, до сих пор не готов, — считает канцлер.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не подписала мирный договор с Россией в 2022 году по указанию США. До этого экс-канцлер Германии Герхард Шредер сообщил, что власти Украины не согласились на мир во время переговоров с Москвой в марте 2022 года, поскольку им это не позволил Вашингтон. По его мнению, это произошло из-за уверенности американцев в том, что они сумеют «сдержать русских». По словам политика, в том же году Украина обращалась к нему с просьбой о посредничестве в отношениях с Кремлем, однако переговоры сорвались.

Летом Шольц уже заявлял о необходимости продолжить международные «дипломатические усилия» по разрешению конфликта на Украине. Тогда член Совфеда Алексей Пушков ответил, что Запад пока не намерен соглашаться на переговоры, все эти слова носят только «ритуальный характер».