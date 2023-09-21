Шольц выступил в ООН перед пустым залом Bild: зал ГА ООН был почти пустым во время выступления канцлера ФРГ Шольца

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц выступал с речью на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН перед практически пустым залом, сообщает издание Bild. Уточняется, что выступление немецкого политика выпало почти на конец дня, в связи с чем желающих остаться и послушать его оказалось немного. Авторы издания подчеркнули, что подобная ситуация на общих собраниях является обычным делом.

Как бы странно это ни звучало, на общих собраниях это обычное дело. Экс-канцлер Ангела Меркель также выступила в очень малолюдном зале. Зал по-настоящему полон только тогда, когда говорит президент США. Со всеми последующими выступающими он становится все более пустым, — говорится в статье.

В Bild подчеркнули, что несмотря на подобную картину, не следует считать, что речь Шольца показалось неважной и была проигнорирована мировым сообществом. Как объяснили авторы материала, дипломаты смотрят выступление политиков в записи и проводят анализ их заявлений для своих правительств.

Что же касается глав государств и правительств, то они находятся в зале короткое время, присутствуют на вступительной речи, а затем появляются на собственном выступлении. Оставшееся время они используют для встреч с коллегами из других стран, пояснили в Bild.

Ранее Шольц выразил уверенность, что единственным условием для начала мирных переговоров по Украине является вывод российских войск. По его словам, соответствующий приказ должен отдать президент РФ Владимир Путин.