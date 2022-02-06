Шольц высказался о поставках Украине летального оружия

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил перед вылетом на переговоры в США, что его страна не намерена поставлять Украине летальное оружие. По его словам, бывший канцлер Ангела Меркель придерживалась такой же политики, что было правильным решением. Население Германии в своём большинстве поддерживает позицию властей, сообщает телеканал ARD.

Правительство ФРГ уже давно имеет ясный курс: мы не поставляем в кризисные регионы и не поставляем летальное оружие на Украину. Его придерживалась ещё моя предшественница [Ангела Меркель], и это было и остаётся правильным, — сказал он.

Шольц подчеркнул, что его задача на посту канцлера состоит в том, чтобы соблюдать интересы граждан и придерживаться их позиции при принятии решений.

Канцлер ушёл от ответа на вопрос о возможном усилении германского военного контингента в странах Балтии. Он отметил, что на следующей неделе встретится в Берлине с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Для меня очень важно, чтобы мы держались вместе и согласовали наши действия как друзья, и делали это не через СМИ, — добавил он.

Глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт ранее сообщила, что поставки Германией оружия Украине исключены. Она подчеркнула, что диалог по урегулированию украинского конфликта продолжается, поэтому Берлин не желает ещё большего обострения ситуации.

Ранее правительство ФРГ подтвердило, что Шольц проведёт переговоры с президентом США Джо Байденом 7 февраля в Вашингтоне. Основной темой разговора станут отношения с Россией.