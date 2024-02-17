Шольц выразил готовность соперничать с Москвой в примирении Еревана и Баку Шольц: Германия и Европа готовы поддержать мирные переговоры Баку и Еревана

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Никол Пашинян, Олаф Шольц, Ильхам Алиев

Германия и Европа готовы поддержать Азербайджан и Армению в стремлении завершить мирные переговоры и решить имеющиеся разногласия мирным путем и без применения насилия, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. По его словам, которые приводятся на сайте кабмина Германии, необходимо быстрое завершение переговоров между Баку и Ереваном.

В ходе трехстороннего разговора канцлер высказался за скорое завершение мирных переговоров между двумя странами. Германия и Европа были бы готовы поддержать это своими силами, — говорится в заявлении.

Ранее президент Азербайджана и премьер-министр Армении провели встречу в Мюнхене, на которой обсудили процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном. Лидеры двух стран также достигли соглашения о проведении новой встречи на уровне министров иностранных дел и консультациях по делимитации границ.

До этого Алиев заявил, что условием для подписания мирного договора между странами является закрепление в законодательстве Армении отказа от территориальных претензий к Азербайджану. Перед этим Пашинян сообщил, что архитектура и принципы документа уже согласованы.