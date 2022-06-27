Шольц спас Байдена на саммите G7 Шольц спас Байдена на совместном фото лидеров G7

Фото: Kanz, Sven/Keystone Press Agency/Global Look Press

Саммит G7 в Баварии

Канцлер Германии Олаф Шольц спас президента США Джо Байдена во время фотографирования лидеров стран G7, соответствующее видео появилось в социальных сетях. Американский лидер испортил бы снимок, если бы немецкий политик не окликнул его и не обратил внимание на давшего команду фотографа.

Джо, повернись немного, — подсказал Шольц.

Саммит «Большой семерки» проходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварии. Его председателем является Германия. Среди приглашенных участников саммита — лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии и Индонезии. Известно, что во встрече примет участие президент Украины Владимир Зеленский — он присоединится к одной из сессий по видеосвязи.

Накануне лидеры стран G7 во время обеда вспомнили фотографии президента России Владимира Путина. Тогда премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал раздеться, чтобы показать, что политики «круче» российского лидера, а канадский премьер-министр Джастин Трюдо предложил устроить «показ верховой езды с голым торсом».