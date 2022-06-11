Шольц с Макроном захотели поговорить с Зеленским на Украине Bild: главы трёх европейских стран отправятся в Киев для переговоров с Зеленским

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Главы трёх крупных европейских стран посетят Киев для участия в переговорах по ситуации на Украине, пишет немецкая газета BILD am Sonntag. Отмечается, что на встречу с президентом Владимиром Зеленским отправятся канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьер-министр Италии Марио Драги. В статье уточняется, что визит может состояться в конце июня перед саммитом «Большой семерки».

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен посетить Киев вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги, — сказано в публикации.

Зеленский ранее отказался принимать немецкого президента Штайнмайера из-за тесных связей с Россией в последние годы.

Бывший член палаты представителей от округа Гавайи Тулси Габбард ранее заявила, что Вашингтон использует конфликт на Украине для опосредованного противостояния с Москвой. Политик при этом назвала противостояние с Россией не холодной войной, а «вполне себе горячей». Так она прокомментировала наспех принятый пакет военной помощи Киеву в размере 40 миллиардов долларов. Она назвала последствия этого решения «непредсказуемыми» и отметила, что власти в Вашингтоне делают всё возможное, чтобы не решать внутриполитические проблемы.