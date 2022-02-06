Шольц рассказал о «масштабных» санкциях против РФ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что против России могут быть введены жёсткие и масштабные санкции. Со стороны Запада меры окажутся согласованными и едиными, отметил он на пресс-конференции в Вашингтоне, сообщает РИА Новости.

Так немецкий политик отреагировал на вопросы о возможных санкциях в отношении «Северного потока — 2».

Ясно, что мы хорошо подготовлены. Это будут масштабные меры... И мы примем эти шаги, все необходимые шаги. Можете быть спокойны, не будет мер, в отношении которых мы бы реагировали по-разному. Мы выступим сплочённо и сообща, — подчеркнул Шольц.

Канцлер уклонился от ответа на вопрос, готов ли он пообещать, что «Северный поток — 2» будет остановлен. Шольц только повторил, что Запад предпримет «общие шаги».

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден пообещал Олафу Шольцу положить конец «Северному потоку — 2» в случае «вторжения» России на Украину. Об этом американский лидер заявил по итогам переговоров с канцлером ФРГ в Вашингтоне. Хозяин Белого дома уточнил, что «Северного потока — 2» не будет, если танки России «пересекут границу Украины вновь».