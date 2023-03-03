Шольц проведет с Байденом беседу за закрытыми дверями Шольц отправится в Вашингтон к президенту Байдену, беседа пройдёт за закрытыми дверями

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц направился в Вашингтон для закрытой встречи с президентом США Джо Байденом, передает РИА Новости. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят вопрос поставок танков на Украину.

В конце февраля Белый дом объявил о встрече, которая состоится 3 марта. Это вызвало недоумение среди журналистского сообщества Германии из-за того, что Берлин сообщил о встрече уже после заявления со стороны США.

Правительство Германии также сообщило, что встреча будет проходить за закрытыми дверями, и заявления для СМИ будут сделаны только на полях события. Это необычный формат для взаимоотношений США и Германии, учитывая, что прошлые визиты немецких глав правительства всегда сопровождались пулом журналистов.

Эта встреча будет второй для Шольца и Байдена, первая состоялась 7 февраля 2022 года после вступления Шольца в должность канцлера.

Ранее Олаф Шольц призвал украинского лидера Владимира Зеленского прекратить стоны о недостатке военной помощи со стороны ФРГ. Он назвал упреки Киева неразумными и подчеркнул, что Германия помогает Украине больше, чем многие другие страны.

До этого Зеленский обвинил Шольца в отсутствии политической воли из-за нежелания поставлять Киеву танки Leopard 2. Он добавил, что нельзя ставить условия на оказание военной помощи исходя из того, что поставляют другие западные страны, намекая на слова канцлера о том, что Берлин будет действовать, согласовывая шаги с Вашингтоном и НАТО.