Канцлер Германии и в настоящее время председатель «Большой семёрки» Олаф Шольц заявил, что сообщения от российской стороны о разработках биологического и химического оружия на территории Украины не соответствуют действительности, сообщает турецкое агентство Anadolu. Более того, он выразил озабоченность, что Москва якобы сама планирует использовать химоружие в ходе спецоперации.

Россия постоянно повторяет, что Украина занимается разработкой биологического и химического оружия, или же говорит, что другие страны это делают на территории Украины. Это всё неправда. Но нельзя списывать это со счетов, — заявил Шольц.

Впервые секретные документы из биолабораторий США на Украине попали в распоряжение Минобороны России в ходе проведения военной спецоперации. Ведомство обнародовало документы Пентагона, датированные 6 марта 2015 года и подтверждающие участие американских военных в финансовой поддержке биологических проектов на Украине.

По данным российских экспертов, соглашение о совместной работе было заключено между США и Минздравом Украины. В лабораториях, расположенных в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, работали в том числе американские специалисты. Общий объём финансирования таких биолабораторий на Украине составил $32 млн.