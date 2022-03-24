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Шольц прокомментировал заявление России о разработках биооружия на Украине

Шольц заявил, что сообщения РФ о биооружии на Украине не соответствуют действительности
19:50, 24 марта 2022
Шольц прокомментировал заявление России о разработках биооружия на Украине Олаф Шольц Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
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Канцлер Германии и в настоящее время председатель «Большой семёрки» Олаф Шольц заявил, что сообщения от российской стороны о разработках биологического и химического оружия на территории Украины не соответствуют действительности, сообщает турецкое агентство Anadolu. Более того, он выразил озабоченность, что Москва якобы сама планирует использовать химоружие в ходе спецоперации.

Россия постоянно повторяет, что Украина занимается разработкой биологического и химического оружия, или же говорит, что другие страны это делают на территории Украины. Это всё неправда. Но нельзя списывать это со счетов, заявил Шольц.

Впервые секретные документы из биолабораторий США на Украине попали в распоряжение Минобороны России в ходе проведения военной спецоперации. Ведомство обнародовало документы Пентагона, датированные 6 марта 2015 года и подтверждающие участие американских военных в финансовой поддержке биологических проектов на Украине.

По данным российских экспертов, соглашение о совместной работе было заключено между США и Минздравом Украины. В лабораториях, расположенных в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, работали в том числе американские специалисты. Общий объём финансирования таких биолабораторий на Украине составил $32 млн.

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