Шольц призвал защитить ЗАЭС независимо от конфликта на Украине

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Канцлер Германии Олаф Шольц

Территория Запорожской АЭС должна быть защищена от обстрелов вне зависимости от хода боевых действий на Украине, заявил в интервью телеканалу ARD канцлер Германии Олаф Шольц. Он подчеркнул, что гарантий безопасности для атомной станции требуют страны G20 и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Нельзя применять атомное оружие. [Подрыва ЗАЭС] нельзя допустить. Безопасность АЭС должна быть обеспечена, несмотря на боевые действия на Украине. Это говорит МАГАТЭ, но это постоянно подчеркивали также все государства мирового сообщества, — сказал Шольц.

По данным немецкого издания Bild, на Украине стали проводить учения по оказанию первой медицинской помощи при радиоактивном загрязнении. Эти мероприятия организованы из-за обострения ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов утверждает, что подготовкой ядерной провокации на Запорожской атомной электростанции со стороны Киева занимаются спецслужбы Великобритании. По его словам, британцы сотрудничают с Главным управлением разведки и Службой безопасности Украины и разрабатывают сценарий провокации.